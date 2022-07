25 Kleinkindern an einem Wintertag beim An- und Ausziehen helfen. Die eine Hälfte wuselt davon, die andere steht noch mit Haube und Overall am Eingang. Einer muss aufs Klo, die andere ist hungrig, der eine will spielen, aber steckt noch in seinen Stiefeln fest. „Und eigentlich solltest du längst mit den Kindern an etwas arbeiten, aber es gibt nur dich und die Betreuerin“, schildert eine 21-jährige Elementarpädagogin aus dem Bezirk Deutschlandsberg.