Er galt als einer der bedeutendsten Verfassungs- und Politikwissenschafter Österreichs, als christlich inspirierter, liberaler und weltoffener Intellektueller mit barocker Attitüde, deren äußeres Zeichen die genussvoll inhalierte Zigarre war: In der Nacht auf Freitag verstarb in Graz der angesehene Wissenschafter Wolfgang Mantl im 84. Lebensjahr.

Der gebürtige Wiener zählte zu den renommiertesten Persönlichkeiten seines Faches im deutschen Sprachraum und lehrte und forschte seit 1965 an der Grazer Karl-Franzens-Universität. 1977 wurde er als Extraordinarius Nachfolger des späteren Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes Ludwig Adamovich und schließlich 1979 Ordinarius. Bis zu seiner Emeritierung leitete er sodann die Abteilung für Politikwissenschaft sowie Allgemeine Staats- und Verfassungslehre an der Grazer Universität.

Ehrenring des Landes Steiermark für Wolfgang Mantl © (c) Foto Fischer

Zahlreiche namhafte Juristinnen und Juristen wie Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker, EuGH-Richter Andreas Kumin, Joseph Marko und Klaus Poier zählten zu seinen Schülern. Der gläubige Katholik Mantl stellte sein profundes Wissen auch der Politikberatung zur Verfügung - im Bund vor allem seinem Bundesbruder im CV, Alois Mock, und Erhard Busek, in der Steiermark insbesondere Josef Krainer II, dessen enger Freund er war.

Die Schaffung des ersten Landesrechnungshofes Österreichs in der Steiermark und verschiedene Reformschritte in der steirischen Landesverfassung - so auch das Volksrechtegesetz - gehen wesentlich auf seine Initiative zurück.

Mantl war auch Gründungsvorsitzender des Österreichischen Wissenschaftsrats und Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Neben anderen internationalen Universitäten hatte er auch eine Gastprofessur in Lemberg inne. Er war auch Autor, Herausgeber und Mitherausgeber zahlreicher wissenschaftlicher Standardwerke und Träger zahlreicher hoher Auszeichnungen. Noch im April 2022 konnte ihm Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer den Ehrenring des Landes Steiermark überreichen.

LH Drexler: "Verlieren Doyen der Verfassungs- und Politikwissenschaft"

„Mit Wolfgang Mantl verliert die Steiermark - verliert ganz Österreich - einen Doyen der Verfassungs- und Politikwissenschaft", sagt Landeshauptmann Christopher Drexler in einer ersten Stellungnahme. "Wir werden ihm für seine Leistungen als international renommierte Forscherpersönlichkeit und zugleich als einen Lehrenden, der Generationen an exzellenten und anerkannten Juristinnen und Juristen in der Steiermark geprägt hat, in Dankbarkeit verbunden bleiben."