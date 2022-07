Die Lage um die Kinderbetreuung in der Steiermark ist teilweise prekär. Das zeigt auch die Schilderung einer jungen Mutter aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Sie hatte für ihre Tochter bereits neun Monate vor dem geplanten Starttermin nach einem Platz in der Krippe gesucht, wurde zu ihrer großen Überraschung jedoch abgewiesen. „Es war auch am Telefon ein leichtes Schmunzeln zu bemerken, dass ich mich nicht noch viel früher gemeldet habe“, sagt sie. Statt den Platz zu bekommen, landete sie auf einer Warteliste. Und muss nun bis zum Auswahltermin für nächstes Jahr nach Alternativen suchen.