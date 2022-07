Die Verbundenheit von Österreich mit der Ukraine hat Franz Lackner, Salzburger Erzbischof und zugleich Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz am Montag im polnischen Przemysl betont. In seiner Rede vor der Synode der Ukrainischen Griechisch-katholischen Kirche verurteilte Lackner einmal mehr den russischen Angriff auf die Ukraine und bekundete den Opfern des Krieges die Solidarität der Katholischen Kirche Österreichs. Lackner war gemeinsam mit dem steirischen Bischof Wilhelm Krautwaschl nach Przemysl gekommen, wo die ukrainischen Bischöfe tagen. Am Dienstag werden die beiden österreichischen Bischöfe weiter in die Ukraine reisen.