Die Covid-19-Sommerwelle gewinnt immer mehr an Tempo. 12.506 Neuinfektionen waren es heute in Österreich. In der Steiermark wurden 1069 neue Fälle gemeldet. Mit den steigenden Zahlen nimmt auch die Impfbereitschaft der Steirer zu. Auch die steirischen Spitäler melden einen Patientenzuwachs. 112 Covid-19-Patienten befinden sich derzeit im Krankenhaus, acht davon auf der Intensivstation.