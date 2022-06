Über 30 Grad: Bei Gewittern kam Steiermark am Montag mit "blauem Auge" davon

In Hall/Admont wurden am Montag 34,6 Grad Celsius gemessen, in Bad Aussee 34 Grad. Im Ennstal krachte es am Abend. Die nächsten Tage bleiben heiß und schwül, am Wochenende kühlt es etwas ab.