Zu einem Unfall kam es am Samstag um 13 Uhr am Ostgipfel des Schöckl. Ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen wollte starten und stürzte beim Anlaufen. Dabei verletzte der Freizeitsportler sich schwer am Bein. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins UKH Graz geflogen.