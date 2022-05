Schon die Wettervorhersage ließ erahnen, dass es am Sonntag bei der "Steirischen Roas" in St. Radegund und am Schöckl eher kühl und feucht zugehen könnte. Und so kam es dann auch: Die Veranstaltungen auf dem Grazer Hausberg wurden wegen der Witterung abgesagt, im Luftkurort selbst ging man aber dennoch auf die "Roas".