Soja-Boom: Schon Nummer drei nach Mais und Kürbis in der Steiermark

Weil die Sojabohne keinen (teuren) Stickstoffdünger braucht und am Markt dringend benötigt wird, wird sie immer öfter auch in Österreich angebaut. Bundesweit beträgt das Plus 22 Prozent, in der Steiermark 37 Prozent.