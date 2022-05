"Es kommen immer mehr", sagt Heimo Kren und meint damit die Menschen, die sich Essen beim Marienstüberl der Caritas in Graz holen. Kren ist einer der vielen freiwilligen Helfer, die Lebensmittel von Supermärkten abholen und zur Essensausgabe bringen. "Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer", so Kren. Es nehme ihn mit, wenn einerseits gleich die Kinder zu ihm in den Wagen schauen und fragen, ob er diesmal Schokolade für sie hat und "andererseits tun sich die Leute schwer, zwischen 36 Joghurts im Supermarkt zu wählen."