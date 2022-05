Dieser Akt hat Tradition in der Steiermark: Einmal im Jahr begrüßt die offizielle Steiermark die frisch gebackenen Führungskräfte des Bundesheeres mit allen Ehren. Heuer sind es 58 Unteroffiziere (darunter vier Frauen), die ihre Ausbildung an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns abgeschlossen haben und drei Offiziere, die an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt ausgemustert wurden.

Die aktuelle Debatte über eine deutliche Stärkung des Bundesheeres stand im Mittelpunkt der Ansprachen. LH Hermann Schützenhöfer sagte: "Leider wäre es heute eine Illusion zu sagen, dass Europa vom Krieg befreit ist – die Realität führt uns das tagtäglich vor Augen. Daher ist es auch das Gebot der Stunde, die Budgetmittel für das Österreichische Bundesheer aufzustocken." Das hörte Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner mit Wohlwollen. Er erinnerte an die Leistungen des Bundesheeres in der Pandemie aus Sicht des Militärkommandos Steiermark: "In Spitzenzeiten haben wir bis zu neun Behördenaufträge gleichzeitig gehabt, die wir erfüllt haben.“

Der Empfang der Führungskräfte hat Tradition © Land Stmk/Binder

Die Abnahme der Vorstellung der neuen Offiziere und Unteroffiziere, die eine Erinnerungsmedaille überreicht bekamen, erfolgte durch Schützenhöfer, Zöllner, Brigadier Claudius Bubner (Präsident der Offiziersgesellschaft) und Vizeleutnant Andreas Matausch (Präsident der Unteroffiziersgesellschaft). Stellvertretend für ihre Kameradinnen und Kameraden sprachen Leutnant Lisa Kreuzwirth und Wachtmeister Matthias Fuchs Dankesworte im Namen aller neuen Führungskräfte. Die Militärmusik umrahmte den Festakt.

Überreichung einer Erinnerungsmedaille © Land Stmk/Binder

Die Politik war weiters vertreten durch Landesrätin Doris Kampus und die Klubobleute Barbara Riener und Mario Kunasek. Auch Generalmajor Martin Dorfer, Feuerwehr-Präsident Albert Kern und Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried begrüßten die neuen Offiziere und Unteroffiziere.