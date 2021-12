Facebook

© EXPA/Erwin Scheriau

In Bezug auf die offenbar deutlich ansteckendere Virusmutation Omikron gelten strenge Regeln in der Steiermark: Wer sich mit der Variante infiziert hat oder Verdachtsfall ist, muss 14 Tage in Quarantäne. Wer Kontakt mit einem Omikron-Fall hatte, gilt als K1-Person – egal ob geimpft oder genesen – und muss ebenfalls für 14 Tage in Quarantäne. Die Möglichkeit sich vorzeitig freizutesten, gibt es nicht. Für den ersten und für den 13. Tag werden vom Gesundheitsamt PCR-Tests angeordnet.