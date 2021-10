Kleine Zeitung +

ProPraxis in Konkurs Warum die Krankenpflegeschule erneut keine Bewilligung erhielt

Das neuerliche Ansuchen um Betrieb an neuem Standort in Seiersberg wurde vom Land zurückgeweisen. Anwalt von ProPraxis im Konkursverfahren betont, dies habe nicht an der Qualität der Ausbildung gelegen.