Husten, Hals- und Kopfschmerzen – nicht alles, was auf den ersten Blick eine Corona-Infektion sein könnte, hat tatsächlich mit der neuartigen Viruserkrankung zu tun. Der Herbst ist auch abseits davon eine Zeit der Infekte. Das beweisen die Zahlen: So waren in der Vorwoche 4975 steirische Versicherte der Österreichischen Gesundheitskasse im Bett – sie hatten einen grippalen Infekt, bei neun weiteren wurde eine Influenza diagnostiziert. Zum Vergleich: 6513 Infekte gab es in derselben Kalenderwoche 2019, im Jahr 2018 wurden 5974 Fälle gemeldet.