© FF Wetzelsdorf bei Jagerberg

Heftige Unwetter zogen am Mittwoch über die Steiermark: Am späten Nachmittag hatten sich drei Gewitterzellen in der Mur-Mürz-Furche gebildet, die Kurs in Richtung Südosten aufnahmen. Am Abend standen steiermarkweit 850 Feuerwehrleute von 70 Feuerwehren im Einsatz. Hotspots waren Graz-Umgebung und die Südoststeiermark. Viele Einsätze wurden in Feldbach, Judenburg, Leibnitz und Deutschlandsberg verzeichnet.