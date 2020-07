Nach den schweren Unwettern am Dienstagabend zog am Mittwoch abermals eine Gewitterfront quer über die Steiermark. Zahlreiche Feuerwehren stehen im Einsatz, 5000 Haushalte wurden vom Stromnetz gekappt, eine Mure legte Eisenbahnstrecke lahm.

Die Gewitterzellen bildeten sich in der Obersteiermark. Gegen 17.30 Uhr war die Front bereits im Süden und Osten angelangt © kachelmannwetter.com

Mit mehr als 33.000 Blitzentladungen fegte am Dienstagabend ein Unwetter über die Steiermark und forderte die Einsatzkräfte vor allem im Bezirk Liezen (siehe weiter unten). Wer am Tag darauf auf Entspannung gehofft hatte, dürfte enttäuscht werden. Denn der Mittwoch verlief schwüler als zuerst angenommen - und hatte abermals Gewitter im Gepäck. Am späten Nachmittag hatten sich bereits drei Gewitterzellen in der Mur-Mürz-Furche gebildet, die Kurs in Richtung Südosten aufnahmen.