Doro Blancke gemeinsam mit drei Geflüchteten am Grazer Hauptbahnhof © kk

Ein Geben und ein Nehmen - das sei es, was ihre Arbeit ausmache. Doro Blancke hat in den letzten Jahren wie kaum eine andere etlichen Asylwerbern in der Steiermark und in Wien unter die Arme gegriffen. Ob beim Erlernen der neuen Sprache, beim Finden einer Lehrstelle oder bei ihren Verfahren. "Ich habe da viel Energie und Leidenschaft hineingesteckt, aber auch so viel zurückbekommen", erläutert sie ihre ehrenamtliche Arbeit.