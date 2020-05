Facebook

"Officers only" spielen auf dem Dach der Styria Media Centers © Screenshot

Es ist neben dem Erzherzog-Johann-Jodler die zweite inoffizielle Landeshymne der Steiermark: Gert Steinbäckers "Steiermark" ertönte nicht nur in der Merkur-Arena nach jedem Sturm-Sieg, am Höhepunkt der Coronakrise bediente sich auch die steirische Polizei dieser Erkennungsmelodie für die Aktion #polizeisagtdanke. "Ich hätte mir niemals gedacht, dass es einmal eine Zeit geben wird, wo die Polizei mit einem Song von mir im Lautsprecher durch die Gegend fahrt", sagt STS-Drittel Gert Steinbäcker in einem Video, das die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag auf Facebook veröffentlichte.