Ab heute dürfen Pfarrer ihre Kirchenpforten wieder offiziell für Gottesdienste öffen - aber unter strengen Auflagen. Im Bild: Pfarrer Schrei von der Leonhardkirche in Graz © (c) Stefan Pajman/ballguide

Es sind weltliche Vorgaben, an die sich Pfarren für die ab heute wieder möglichen Gottesdienste halten müssen. So sind es im Neuberger Münster 185 Plätze, die für Gläubige zur Verfügung stehen, in der Basilika Mariazell sind es 180 und im Grazer Dom 103. Platzkarten kommen kaum zum Einsatz, auch nicht in der Pfarre Graz-St. Leonhard, wo es am Samstag den ersten Abendgottesdienst geben wird. „Wir haben es so geregelt, dass die Plätze, die besetzt werden dürfen, mit Bankaufklebern und einem Willkommensgruß markiert sind“, erklärt Pfarrer Johann Schrei. „Im Freien und in der Kirche gibt es Einweiser.“