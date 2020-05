Geschwister, die an unterschiedlichen Tagen in die Schule müssen, oft keine Nachmittagsbetreuung: Vereinbarkeit ist für viele schwierig.

© Markus Traussnig

In den letzten Tagen informierten Direktoren Eltern darüber, wie es ab dem 18. Mai weitergeht, wenn die Pflichtschüler wieder in ihre Schulen dürfen (am 3. Juni geht es für die älteren los). Die Pläne mussten in kurzer Zeit ausgetüftelt werden; eine Herausforderung für Schulen.