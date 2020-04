24-Stunden-Pflege ruft um Hilfe Erste Erleichterung für Pflegekräfte aus Kroatien

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Je länger die Coronakrise dauert, desto schwieriger wird die Lage in der Steiermark. Laut Wirtschaftskammer Steiermark ist zumindest schon in einem Bereich eine Lösung gefunden worden.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Den Haushalt führen, bei der Körperpflege helfen und auch Gesellschaft leisten: 10.300 Pflegerinnen und Pfleger sind in der Steiermark im Einsatz, um ältere Menschen zu Hause zu betreuen. Doch die Erschwernisse haben durch die Coronakrise massiv zugenommen. Denn prinzipiell gilt: Sobald sie die Grenze passieren, müssen sie 14 Tage in Quarantäne, einmal wenn sie nach Österreich wollen, einmal wenn sie zurück in ihre Heimat wollen.