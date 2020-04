Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Fünf Alpintote weniger gab es in der Steiermark in der vergangenen Wintersaison. Frühe Schließung der Skigebiete aufgrund von Corona hatte Auswirkungen auf Pisten- und Skitourenunfälle.

In der Wintersaison 2019/2020 wurden im Zeitraum von 1. November bis 19. April österreichweit insgesamt 4.738 Alpinunfälle registriert, in der Steiermark gab es 451 Unfälle, das sind um zwei weniger als im Vorjahr. Insgesamt waren 706 Personen in diese Unfälle involivert.11 Menschen starben.