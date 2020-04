Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

© Privat

Beinahe 64.000 Steirer waren mit Ende März arbeitslos. Im Vorjahresvergleich bedeutete das eine Steigerung um 90,9 Prozent – also fast um das Doppelte. Zwei der 64.000 sind Taiwo Ojumo und Maria Pessl. Als „richtig blöd“ beschreibt der gebürtige Nigerianer seine Situation. Seit 2008 ist der 46-Jährige in Österreich, hat zuletzt drei Monate lang als Küchenhilfe bei Burgerista gearbeitet und wurde am 15. März entlassen. „Meine Situation ist schwierig“, sagt Ojumo – muss er doch zu Hause für drei Kinder sorgen, die mit Ojumos Frau Anfang des Jahres nach Österreich gekommen sind.