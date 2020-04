Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Symbolbild/APA

1. Wann gibt es wieder regulären Unterricht an den Schulen?

Die Schüler starten in drei Etappen: Am 4. Mai kehren jene zurück, die einen Abschluss machen müssen: Maturanten sowie Abschlussklassen von Berufsbildenden Mittleren Schulen und Berufsschulen. Am 18. Mai geht es für die rund 700.000 6- bis 14-Jährigen, also an den Volksschulen, Neuen Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Sonderschulen los, deren Lehrer halten schon am 15. Mai Konferenzen ab, auch einzelne, bisher schwer erreichbare Schüler sollen da schon kommen. Schlusslichter sind die 300.000 größeren Schüler: Sie starten am 3. Juni, ihre Lehrer am 29. Mai. Dieser Plan steht und fällt aber mit der Entwicklung der Corona-Infektionen.