Pflegekräfte und Ärzte sind weiter gefordert © APA

Die fünfte Woche der Corona-Ausnahmesituation geht ihrem Ende zu. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1603 .

in der Steiermark liegt bei . 617 Personen gelten in der Steiermark als genesen .

. Im Bundesland sind mittlerweile 97 Todesopfer zu beklagen.

zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Seit Dienstag dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - aber es gilt Maskenpflicht in Öffis und bei jedem Einkauf!



aber es gilt 2851 Anzeigen in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche

in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Tel. 0800 555 621 .

nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Mittwoch können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen. Die aktuellen Entwicklungen in Österreich und dem Rest der Welt vom Mittwoch finden Sie unter diesem Link.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

19.45 Uhr: Die "Cashcows" der Stadt Graz - Flughafen Graz, Messecongress und die Werbefirma Ankünder - werfen derzeit kaum Erträge ab. Das unterstrich der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl Donnerstagabend in einer Videokonferenz des Steirischen Presseclubs. "Wenn die AUA Geld bekommt, darf auch nicht auf die Regionalflughäfen vergessen werden", pochte das Stadtoberhaupt auf Unterstützung vom Bund. Was geplante Investitionen betrifft, will die Stadt laut Nagl gerade jetzt nicht sparen. Die Radinitiative und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs bleiben auf der Agenda, ebenso die Revitalisierung des Thalersee-Areals. Nach wie vor keine endgültige Absage erteilt der Bürgermeister der Plabutschgondel. Das Kulturjahr wird 2021 nachgeholt.

19.00 Uhr: Neue Zahlen gibt es von der Landessanitätsdirektion Steiermark. Demnach sind in unserem Bundesland vier weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, am Donnerstag verstorben. Insgesamt hält man in der Steiermark nun bei 97 Corona-Toten.

Bei den Menschen, die am Donnerstag verstorben sind, handelt es sich um zwei Frauen (Jahrgänge 1919 und 1939) aus der Landeshauptstadt Graz, eine Frau (Jahrgang 1932) aus dem Bezirk Graz-Umgebung und einen Mann Mann (Jahrgang 1936) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Die regionale Verteilung der bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf die steirischen Bezirke:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 27 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 23 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 22 Todesfälle

Bezirk Weiz: sieben Todesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: drei Todesfälle

Bezirk Leoben: drei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: ein Todesfall

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall

18.10 Uhr: Nicht freuen können sich die Mitglieder der Flugsportgruppe Steirisches Oberland über die gestern verkündeten Corona-Lockerungen, die ja das Segelfliegen ab Mai ermöglichen. Sie haben ihre Segel- und Motorflieger in einer Halle auf dem Gelände des Fliegerhorstes Zeltweg stehen. Die Piloten dürften ihre Maschinen zwar fliegen, allerdings dürfen sie wegen der Corona-Maßnahmen nicht ins Bundesheer-Gelände.

Mehr über dieses Corona-Kuriosum aus dem Murtal lesen Sie in der Geschichte von Redakteur Josef Fröhlich:

Mehr zum Thema Kuriose Corona-Auswirkung Piloten dürften fliegen, aber Zugang zu Flugzeugen ist verboten

17.27 Uhr: In Hart bei Graz findet heute in der Harter Kulturhalle die Gemeinderatssitzung statt. "Unter strengsten Abstands- und Hygienemaßnahmen", wie man in der Gemeinde betont. Coronabedingtes Novum: Die Sitzung wird ab 19 Uhr per Livestream übertragen. Laut Beschluss der Landesregierung von 4. April sind ja Gemeinderatssitzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit derzeit möglich - für den Beschluss des Rechnungsabschlusses, wie er in Hart heute auf der Tagesordnung steht, muss jedoch die Öffentlichkeit via Livestream gewährleistet sein. Bürgermeister Jakob Frey dazu: "Ein Livestream bringt zusätzliche Transparenz in die Gemeinderatssitzung. Ich freue mich auf viele Zuseher!"

16.54 Uhr: In der heutigen Sitzung der Steiermärkischen Landesregierung wurde einstimmig beschlossen, für den Zeitraum der Covid-19-Pandemie 255 Ersatzpflegeplätze zur Verfügung zu stellen. Sie sind laut Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß temporär für Personen gedacht, deren Pflege und Betreuung in der gewohnten Umgebung aktuell nicht mehr möglich ist. Die steirische Pflege-Hotline ist telefonisch (kostenlos) unter 0800 500 176 erreichbar.

16.10 Uhr: Erleichterung bei Tankstellen-Betreibern und Autobesitzern: Seit dieser Woche dürfen ja Waschstraßen und SB-Anlagen wieder für alle öffnen. Allerdings nur, wenn die Einrichtungen an eine Tankstelle angeschlossen sind. Alle anderen Waschanlagen müssen weiter geschlossen halten. Am heutigen Mittwoch hat sich in dieser Sache Harald Pfleger zu Wort gemeldet, Obmann der Fachgruppe Garagen-, Tankstellen und Serviceunternehmungen in der Wirtschaftskammer Steiermark. Sein Fazit: "Weder nachvollziehbar noch sachlich gerechtfertigt."

Mehr zum Thema "Nicht nachvollziehbar" Unmut über nach wie vor gesperrte Waschstraßen

15.39 Uhr: Gute Nachrichten für Burgerfreunde. Bei McDonalds dürfen ab Montag die Drive-In-Bereiche wieder geöffnet werden. Für Graz heißt das: In der Lauzilgasse, in Straßgang und in Feldkirchen bietet man Lieferservice und Drive-In an. Das Restaurant in der Wiener Straße öffnet den McDrive-Schalter wieder und jene am Jakominiplatz den Lieferservice." Die Details, die Redakteur Michael Saria dazu in Erfahrung bringen konnte, finden Sie hier.

15.10 Uhr: Über eine wertvolle Spende freut sich die Caritas. "Saubermacher" Hans Roth stellt für Mitarbeiter und Klienten der Caritas 500 hochwertige Schutzmasken zur Verfügung. Die FFP2-Masken übergab Roth kürzlich an die Leiter des Marienstüberls, Schwester Elisabeth und Philipp Friesenbichler, sowie an Caritasdirektor Herbert Beiglböck.



Philipp Friesenbichler und Schwester Elisabeth (Marienstüberl-Leitung), Caritasdirektor Herbert Beiglböck und "Saubermacher" Hans Roth (von links nach rechts) bei der Übergabe der Schutzmasken Foto © (c) Christian Jauschowetz

14.55 Uhr: In der Coronabedingten schulfreien Zeit wollen wir unseren kleinsten Leserinnen und Lesern etwas Abwechslung bieten: Die Pöllauerin Hermine Muhr stellt deshalb ihre Ausmalbilder für Kinder zur Verfügung. 25 Bilder zum Ausmalen gibt es bereits. Heute neu: ein Feuerwehrauto.

Mehr zum Thema Ausmalen für Kinder Tag 25: Mit diesen Bildern kommt Farbe ins Haus

14.30 Uhr: Wie gerade bekannt wurde, wird bereits morgen, Freitag, die neue Augartenbucht in der Landeshauptstadt offiziell freigegeben - zwei Wochen früher als ursprünglich geplant. Den Besuchern des beliebten Grazer Parks steht damit wieder mehr Platz im Grünen zur Verfügung. Bei den aufgrund der Coronakrise stark eingeschränkten Ausflugsmöglichkeiten ist damit zu rechnen, dass viele den neuen "Sonnenbalkon an der Mur" nutzen werden.

Mehr zur Eröffnung und zur Geschichte des umstrittenen Projekts von Michael Saria und Gerald Winter-Pölsler:

Mehr zum Thema Top oder Flop? Die Augartenbucht ist fertig: Wie sie den Grazern gefällt

14.05 Uhr: FPÖ-Gemeindesprecher Stefan Hermann fordert das Land auf, den Gemeinden in der aktuellen Krise finanziell unter die Arme zu greifen. Die Einhebung der Landesumlage soll ausgesetzt werden, schlagen die Freiheitlichen vor. Dabei handelt es sich um eine nicht zweckgebundene Transferleistung von den Gemeinden an die Länder. 107 Millionen Euro könnten so in den Budgettöpfen der steirischen Kommunen verbleiben, statt ans Land zu gehen. Hermann unterstreicht die Herausforderungen mit denen Gemeinden aktuell zu kämpfen haben: Unter anderem brechen durch die Krise Kommunalabgaben ein, Mieteinnahmen fallen aus.

13.20 Uhr: Als „guten Schritt für den Innovationsstandort Österreich“ sieht Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl das heute präsentierte Maßnahmenpaket, mit dem die Bundesregierung 150 Millionen Euro für die Unterstützung von heimischen Start-Ups zur Verfügung stellt: „Gerade die Steiermark punktet als Innovationsland Nummer eins in Österreich mit neuen Ideen, Produkten und Technologien. Dabei spielen Start-Ups eine bedeutende Rolle."

12.55 Uhr: Aktueller, zwischen Ärztekammer und Gesundheitsministerium abgestimmter Leitfaden „Maßnahmen und Empfehlungen für Ordinationen in der COVID-19 Pandemie“. Folgender wichtige Appell geht an die Patienten: Arztbesuche weiterhin nur nach Voranmeldung über Telefon oder E-Mail. Unbedingt eine Mund- und Nasenschutz-Maske (OP-Maske, Stoffmaske oder Schal) tragen.

Allen Sicherheits-Anweisungen der Ärztin/des Arztes sowie der Praxis-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern folgen. Nach Möglichkeit 1 bis 2 m Abstand von anderen halten. In die Ellenbeuge oder ein Einmal-Taschentuch husten oder niesen.



12.25 Uhr: Zuletzt gab es Kritik an den wenig konkreten Schutzmaßnahmen in den Kindergärten. Nun gehen WIKI und GiP in die Offensive. Tenor: Die Zusammenarbeit mit dem Landesbüro funktioniere gut, es gäbe aber auch eine Eigenverantwortlichkeit der Trägereinrichtungen.

Mehr zum Thema Kindergärten und Corona "Bitte nicht mehr Vorschriften, die Träger stehen selbst in der Verantwortung"



11.55 Uhr: Im Rahmen eingeschränkter Öffnungszeiten werden ab Freitag, 17. April, Terminvereinbarungen für den Bereich Brille in allen steirischen Fielmann-Filialen zur Verfügung stehen. Kontaktlinsenanpassungen können vorerst noch nicht vorgenommen werden. Kunden können unter www.fielmann.at/service/termin-vereinbaren/ Termine vereinbaren und so bequem den Einkauf planen. Besuche ohne Termin sind selbstverständlich weiterhin möglich, Wartezeiten können aber auftreten. Zugehörige systemrelevanter Berufsgruppen, wie z.B. Ärzte und Pflegepersonal, werden bei uns bevorzugt bedient.

11.25 Uhr: Der "Vinzibus" in Graz wird ab dem kommenden Montag am Abend wieder Tee und Brote an Hilfsbedürftige austeilen. Die Ausfahrten waren mit Beginn der Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Coronavirus eingestellt worden. Nun können die ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Sicherheitsauflagen wieder aktiv werden.

11.10 Uhr: Über den "richtigen" Zeitpunkt bzw. die genaue Ausgestaltung der Öffnung der Schulen nach dem Rückgang der Zahl der Coronavirus-Infizierten sind sich Experten uneinig. Gesundheitswissenschafter Martin Sprenger (Uni Graz) schlug aktuell in einem Ö1-Podcast vor, die ersten acht Schulstufen und Kindergärten testweise in drei Bundesländern (Kärnten, Steiermark, Burgenland) für zwei bis drei Wochen zu öffnen. Sollten die Infektionszahlen steigen, womit er nicht rechnet, könne man wieder auf die Bremse steigen und anderenfalls in den restlichen Ländern nachziehen. So sollen Kindern wieder soziale Kontakte ermöglicht und Eltern entlastet werden.

10.45 Uhr: Die Stadt Bruck möchte ein Zeichen gegen Corona setzen und gestaltet deshalb gemeinsam mit Brucker Kindern eine "Hoffnungswand" am Hauptplatz.

10.10 Uhr: Im Laufe der Corona-Krise sind in einem steirischen Pflegeheim mehrere Menschen gestorben. Diese Todesfälle hätten möglicherweise verhindert werden können, wie es in einer Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Graz heißt. Die Staatsanwaltschaft Graz hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

10 Uhr: Die Feuerwehr Aich ist im Zuge der Corona-Krise kreativ geworden - aus den ausgedienten Uniformen werden Schutzmasken für den Einsatz.



Mehr zum Thema Feuerwehr Aich Schutzmasken aus ausrangierten Einsatzuniformen

9.45 Uhr: Mit der Öffnung zusätzlicher Geschäfte ist auch an den Schulen die Zahl der Kinder, die in Betreuung gegeben werden, gestiegen. Im Vergleich zur Zeit vor Ostern hat sich der Anteil verdreifacht, insgesamt bleiben die Zahlen aber dennoch überschaubar. Gestern, Mittwoch, waren laut Bildungsministerium 0,96 Prozent der Sechs- bis 14-Jährigen in Betreuung, das sind österreichweit rund 6.600 Kinder. Rund dreimal so viele Schüler wie vor zwei Wochen gab es am Mittwoch in der Steiermark (knapp 900).



9.30 Uhr: Durch die Corona-Schutzmaßnahmen müssen die Schüler vermutlich noch länger zu Hause bleiben. Jedoch gibt es viele, die keinen Computer besitzen, weil es für die Eltern nicht leistbar ist. Aus diesem Grund startet die SPÖ Steiermark eine landesweite Sammelaktion, bei der Privatpersonen, aber auch Firmen ihre alten Laptops spenden können. Diese werden von fachkundigen Personen neu aufgesetzt und anschließend an wirtschaftlich benachteiligte Familien verteilt. Die Abwicklung erfolgt über die jeweiligen SPÖ Regionalorganisationen in Zusammenarbeit mit den Ortsparteien.

9.10 Uhr: Hundesackerl-Verbrauch enorm gestiegen: War der Verbrauch in Graz schon zuletzt massiv gestiegen, schießen die Zahlen derzeit noch weiter in die Höhe. Corona-bedingt!?

8.50 Uhr: Mitte März wurden alle Bauverhandlungen in der Steiermark abgesagt, neue Termine gibt es noch nicht. Die Bauwirtschaft fürchtet „ein Loch im Sommer“ und erhöht den Druck auf Behörden.

8.25 Uhr: Neues aus Leoben: Die Entscheidung ist gefallen, und sie fiel einstimmig aus - Die IRFC (Iron Road for Children) findet 2020 nicht statt und wird verschoben.

8.00 Uhr: Mit der Öffnung weiterer Geschäfte ist zu Beginn der Woche auch der Bedarf an Kinderbetreuung gestiegen. Steirische Elementarpädagogen fordern konkretere Schutzempfehlungen für ihren Berufsstand.



Mehr zum Thema Kindergarten und Corona „Jetzt regieren im Berufsstand Ärger und Frust“

7.45 Uhr: Das Rote Kreuz Steiermark hat Tipps für Familien, die unter der Situation leiden, parat:



7.15 Uhr. Seit Dienstag dürfen Geschäfte mit weniger als 400 Quadratmetern offen halten. Täglich kommen nun neue Shops dazu, die wieder aufsperren - viele allerdings mit eingschränkten Öffnungszeiten. Welche Geschäfte in der Landeshauptstadt Graz bereits geöffnet haben, lesen Sie hier.



06.20 Uhr. Neue Zahlen hat das Land Steiermark veröffentlicht. Zwar ist die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in der Steiermark am Mittwoch um drei gestiegen. Gleichzeitig gelten mit dem Mittwoch aber um 83 Personen mehr geheilt als am Dienstag. Zwölf bestätigte Neuinfektionen sind am Mittwoch in unserem Bundesland dazugekommen - insgesamt hält man nun bei 1603 Infektionen mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 in der Steiermark.

Und so sieht die Verteilung der bestätigten Fälle nach politischen Bezirken aus (in Klammer die Veränderung in den vergangenen 24 Stunden, Quelle: Gesundheitsministerium)

Bruck-Mürzzuschlag: 50 (-1)

Deutschlandsberg: 44 (-)

Graz: 431 (+1)

Graz-Umgebung: 185 (+7)

Hartberg-Fürstenfeld: 290 (+1)

Leibnitz: 173 (+3)

Leoben: 22 (-)

Liezen: 80 (-)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 48 (+1)

Voitsberg: 95 (-)

Weiz: 149 (-)

06.00 Uhr. Wie die Landessanitätsdirektion Steiermark Mittwochabend gibt bekannt gibt, sind in der Steiermark mittlerweile insgesamt 93 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben (Stand Mittwoch, 18 Uhr). Bei den drei neu gemeldeten Todesfällen handelt es sich um eine Frau aus dem Bezirk Harberg-Fürstenfeld (Jahrgang 1926) sowie einen Mann aus Graz (Jahrgang 1929) und einen Mann aus dem Bezirk Weiz (Jahrgang 1929). Fast die Hälfte der Corona-Todesfälle entfällt somit auf den Raum Graz und Graz-Umgebung.

Die regionale Verteilung der bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf die steirischen Bezirke:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 26 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 22 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 20 Todesfälle

Bezirk Weiz: siebenTodesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: drei Todesfälle

Bezirk Leoben: drei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: ein Todesfall

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall

5.30 Uhr. Neue, interessante Zahlen zur Kurzarbeit: Bisher gibt es von fast 43.000 Unternehmen in Österreich Anträge auf Kurzarbeit, von denen fast 24.000 genehmigt wurden. Sollten alle vorliegenden Anträge, auch die noch nicht genehmigten, zur Gänze ausgeschöpft werden, würde sich das gesamte Fördervolumen für drei Monate auf rund 4,86 Milliarden Euro belaufen, geht aus Berechnungen der Agenda Austria hervor.

Werden alle noch offenen Anträge genehmigt, werden sich 17,8 Prozent der Arbeitnehmer in Kurzarbeit befinden. Die Steiermark liegt mit einem Wert von 19,8 Prozent genau wie Wien leicht über dem Österreich-Durchschnitt. Wesentlich höher fällt der Anteil der Arbeitnehmer in Kurzarbeit in Vorarlberg aus: 31,2 Prozent.