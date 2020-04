"Fleischweihe"Das „achte Sakrament“ der Steirer

Facebook

Segen für die Osterspeisen © Juergen Fuchs

Sie gehört zu Ostern wie der Hase, die Henne und das Ei: die Osterspeisensegnung. Im Laufe des Karsamstags werden Körbe mit Schinken, Brot, Eiern oder Kren gefüllt, um sie später segnen zu lassen. „Dieser Brauch kommt aus einer Zeit, als die Menschen in der Fastenzeit auf Fleisch, aber auch Eier verzichtet haben“, weiß der Theologe Karl Veitschegger. Zu Ostern sei dann das Tischgebet gemeinsam zelebriert worden. Die ersten Speisesegnungen dürfte es bereits im siebenten Jahrhundert gegeben haben.



Dieses Jahr entfallen wegen der Coronakrise die Segnungen in den Kirchen sowie vor Kapellen und Marterln. Die katholische Kirche in der Steiermark hat jedoch andere Wege gefunden: So segnet Bischof Wilhelm Krautwaschl heute Mittag die Osterspeisen – wir übertragen live ab 13.10 Uhr auf www.kleinezeitung.at (zu sehen auch auf ORF 2).



Die Speisen können aber auch selbst gesegnet werden: „Ewiger Gott, du bist die Quelle des Lebens. Alle guten Gaben kommen von dir. Deine Liebe ist größer als unsere Angst und unser Versagen. Du hast durch Jesus auch die Macht des Todes gebrochen. Er ist auferstanden und will auch uns ewiges Leben schenken. Darum feiern wir Ostern. Segne diese Osterspeisen, damit wir sie in Freude und Dankbarkeit genießen.“



Die Diözese hat auch Feierbehelfe verschickt – online abrufbar unter www.katholische-kirche-steiermark.at.