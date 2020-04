Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Laut Gesundheitskasse gehen für die steirischen Ärzte 18.000 überprüfte Schutzmasken vom Typ FFP2 in Verteilung.

© APA/AFP/GUILLAUME SOUVANT

Die Ärzte des niedergelassenen Bereichs in der Steiermark erhalten aus der von der ÖGK zur Verfügung gestellten Schutzmasken-Tranche rund 18.000 Stück vom Typ FFP2. Die Qualität sei vom Gesundheitsministerium zusätzlich zertifiziert worden, hieß es am Karfreitag in einer Mitteilung der steirischen ÖGK.