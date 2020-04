Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Osterhase kommt trotz Corona-Krise © (c) Irina Schmidt - stock.adobe.com

Trauer über Leiden und Tod Jesu, aber auch die Freude über das neue Leben stehen im Zentrum des Brauchtums der Kar- und Ostertage.

Den Auftakt dazu bildet der heutige Gründonnerstag. Der Name des Tages leitet sich eigentlich vom althochdeutschen „greinen“, also weinen, ab. Erinnert doch der Tag an das Letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Im Brauchtum wird der Tag aber mit der Farbe Grün verbunden – und so finden sich bis heute oft Spinat oder eine Kräutersuppe auf dem Mittagstisch.