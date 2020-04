Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brandeinsatz in Graz © Berufsfeuerwehr Graz

Die Hausbewohnerin (61) dürfte mehrere Kerzen angezündet haben - dabei geriet am Sonntag gegen 11.15 Uhr in einem Haus in der Pulverturmstraße in Graz-Wetzelsdorf eine Matratze in Brand. Die Frau lief ins Freie und bat eine Passantin, die Feuerwehr zu verständigen - die alarmierte Grazer Berufsfeuerwehr konnte den Brand dann rasch löschen. Sie war mit 21 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.