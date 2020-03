In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Auch Personal in Kages-Spitälern betroffen © Jürgen Fuchs

In den Spitälern der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (Kages) gibt es neben dem LKH Hartberg, das "vom Netz genommen" wurde, in rund einem Drittel der Häuser "vereinzelte positive Testungen von Ärzten bzw. medizinischem Personal". Zahlen und Abteilungen wurden von der Kages nicht genannt. Die bestätigten Fälle seien in Quarantäne. Getestet werde aktuell nur bei konkretem Verdacht, hieß es am Dienstag.