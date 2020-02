Facebook

Heute ist Schluss mit Unterricht © APA/ROLAND SCHLAGER

Das Wintersemester ist absolviert. 125.180 steirische Schülerinnen und Schüler gehen heute mit ihrer Schulnachricht in der Hand in die Ferien, 11.546 Taferlklassler überhaupt zum ersten Mal. Weil gleichzeitig Ferienbeginn in Oberösterreich, mehreren deutschen Bundesländern, Teilen der Niederlande und der Slowakei ist sowie Ferienende im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg, sind auf den Straßen am Wochenende Staus zu befürchten. Die Lage wird in der Obersteiermark durch den Skiflugweltcup am Kulm verschärft.