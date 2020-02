Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leitspital: Das Grundstück ist bebauungsfähig, aber jetzt warten neue Hürden © Dorit Burgsteiner

Das neue Leitspital in Stainach-Pürgg, in dem die Spitäler von Schladming, Bad Aussee und Rottenmann zusammengefasst werden sollen, bleibt ein heißes Eisen – nicht nur aufgrund der heutigen Landtagssitzung, in der das Thema samt FP-Anfrage wieder aufkocht.