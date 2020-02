In Wien ist die Frage Kreuz im Krankenzimmer mittlerweile Wahlkampfthema. In der Steiermark zeigt sich ein anderes Bild.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Krankheit und Tod, aber auch neues Leben: Spitäler stehen wie kaum eine andere Einrichtung für die Breite des Lebens und damit indirekt auch für jene großen Fragen, die die Religionen in den Blick nehmen. Entsprechend bieten viele Glaubensgemeinschaften in den heimischen Spitälern seelsorgliche Gespräche an, die Kirchen zudem Kommunionfeiern sowie Gottesdienste. Und bis heute hängen in den Krankenzimmern Kreuze.