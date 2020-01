Kleine Zeitung +

Schweinepest rückt näher Angst vor Seuche: Vermeintlicher Terroralarm wegen einer Wurst

Afrikanische Schweinepest rückt näher an Österreichs Grenze heran. Land und Bund tüfteln an Krisenplänen und appellieren an Bevölkerung, die Seuche nicht unachtsam einzuschleppen. "Haarsträubende Funde" bei Zollkontrollen. In Deutschland wurde sogar Messe geräumt.