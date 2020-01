Lotto & Co.Elf Millionengewinne landeten in der Steiermark

Facebook

Das neue Jahr startet mit einem Vierfachjackpot © APA/GEORG HOCHMUTH

Das fängt ja gut an: Das neue Jahr startet mit einem Vierfachjackpot – rund 4,5 Millionen Euro stehen bei der heutigen Ziehung auf dem Spiel. Ob es hilft, sich zum Jahreswechsel noch mit ein paar Glücksbringern einzudecken? Wer weiß ...



An sich war das Glück den Steirern in dem zu Ende gegangenen Jahr ja durchaus hold. Laut Österreichischen Lotterien wurden bei uns 64 Hochgewinne (100.000 Euro und mehr) erzielt – nur Wien kam auf 66, Niederösterreich ebenfalls auf 64. Da ging sich auch die eine oder andere Million aus: 25 Hochgewinne fielen auf Euromillionen (davon zwei tatsächlich in Millionenhöhe), zwölf auf Lotto 6 aus 45 (hier gab es zehn Sechser, davon ebenfalls acht in Millionenhöhe), vier auf LottoPlus (davon einer in Millonenhöhe).



Der höchste Gewinn: 3,74 Millionen Euro, den sich ein Spieler bzw. eine Spielerin am 10. April mit einem Solo bei einem Dreifachjackpot sicherte.



Den Haupttreffer österreichweit landete in diesem Jahr übrigens ein Oberösterreicher mit einem Lotto-Systemschein: Damit knackte er am 17. November einen Fünffachjackpot im Alleingang und gewann 6.552.614,70 Euro. Das war auch der höchste jemals in Oberösterreich erzielte Sechser.



Aber zurück in die weiß-grüne Mark. 16 Hochgewinne gab es hier auch beim Joker, fünf in der Klassenlotterie, in einem Fall war auch ein Brieflos mehr als 100.000 Euro wert – zudem rubbelte eine Obersteirerin bei einem „Golden Casino Deluxe“-Los den bisher zweithöchsten Gewinn in der Steiermark frei: 300.000 Euro (wir berichteten). Der höchste liegt schon ein paar Jährchen zurück, 2003 hatte ein Landsmann mit der Sonderserie „Traumhaus“ eine halbe Million gewonnen.