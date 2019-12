Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Streitfall: GKK (Harb) und Land (Drexler) gegen die Ärztekammer (Meindl) © Gesundheitsfonds/Leiß

Der ärztliche Bereitschaftsdienst in der Steiermark hat in der Weihnachtszeit erhebliche Probleme, auch wenn die Ordinationsdienste gut besetzt sind. Aber die „Dienstmeldequote“ der Ärzte für Bereitschaftsdienste in der Weihnachtswoche ist in manchen Regionen so schlecht, dass diese Art der Versorgung nicht funktionieren wird.