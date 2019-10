Schon am Sonntag sollten die Temperaturen 24 Grad erreichen, am Montag kündigt sich sogar ein Sommertag - 25 Grad - an!

Das kurze Leiberl hat jetzt wieder Saison ... © Jürgen Fuchs

Was für ein Herbst! Knapp 23 Grad wurden am Samstag am Flughafen gemessen, auch in Graz nicht viel weniger - aber selbst in der Obersteiermark, in Bad Aussee oder Mooslandl beispielsweise, kamen die Temperaturen an die 20-Grad-Marke heran. Selbst Zeltweg meldete bei Südföhn 20 Grad, so Gerhard Hohenwarter von der Zamg. Rekord wurde damit zwar keiner erreicht - dem herbstlichen Genuss tat das aber keinen Abbruch. Übrigens: Am Schöckl waren es 12,5 Grad.