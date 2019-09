Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leitfaden für Blumenwiesen © Nautuschutzbund

Die rund 700 in Österreich heimischen Wildbienenarten sind in Bedrängnis, denn sie brauchen eine bunte Blumenvielfalt als Nahrung und Nistplätze. Die Aktion „Blühende und summende Steiermark“ des Naturschutzbundes will mehr Bewusstsein für die Existenz der vielen unterschiedlichen Bienen und Wildpflanzen schaffen. 161 steirische Gemeinden haben sich bereits aktiv am Projekt „Blühende und Summende Steiermark“ beteiligt und neue Blühflächen angelegt, 74.800 Wildpflanzen hat der Naturschutzbund dafür verschenkt.