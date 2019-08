Reise zur Vielfalt der Volkskultur

Facebook

Volkskultur in wunderschöner Umgebung - hier auf dem Leopoldsteiner See © KK

Den Blick über die Landschaft schweifen lassen und dabei die gesamte Palette der steirischen Volkskultur spüren, schmecken und hören. Besucher können sich ab dem 25. August bei fünf Veranstaltungen von „Kleine Zeitung – A steirische Roas“ vom Altausseer See bis nach Leutschach, vom Grünen See in Tragöß bis zum Leopoldsteiner See in Eisenerz und am Schöckl-Plateau ihr persönliches Volkskulturerlebnis erwandern und dabei tief in die Natur eintauchen – mit kulinarischen und vor allem musikalischen Höhepunkten.