Symbolbild © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

In Neustift am Alpenwalde in der Gemeinde Aspangberg-St. Peter (Bezirk Neunkirchen) ist am Dienstag ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld beim Mountainbiken ums Leben gekommen. Der Steirer dürfte auf seinem Weg bergauf zur Marienseer Schwaig Atembeschwerden bekommen haben. Nach Angaben der Polizei stürzte der Mann vom Rad und blieb regungslos liegen.