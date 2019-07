Facebook

© (c) aquapix - stock.adobe.com (Martin Hablützel)

Die Österreicherin (36) starb am Samstagnachmittag im Krankenhaus in Pula, schreibt die kroatische Tageszeitung Vecernji List in ihrer Online-Ausgabe. Bei einem Tauchgang zum Wrack der Baron Gautsch in Rovinj hatte sie große Probleme und wurde bewusstlos. Die Frau wurde ins Spital gebracht. Dort verstarb sie allerdings am Samstagnachmittag. Den tragischen Todesfall der in Graz wohnhaften Österreicherin bestätigte am Montagvormittag auch Maria Holzmann, Sprecherin des Außenministeriums, der Kleine Zeitung.