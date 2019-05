Erzbischof Pedro Lopez Quintana und der steirische Oberhirte sprachen auch über die aktuelle politische Lage in Österreich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nuntius Erzbischof Pedro Lopez Quintana stammt aus Spanien © Kathpress

Der Apostolische Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, hat nun den steirischen Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl in Wien empfangen. Themen des Gesprächs mit Krautwaschl waren laut Diözesanpressestelle neben einem ersten Kennenlernen die besondere politische Situation Österreichs und eine Einladung in die Diözese Graz-Seckau. Zur Unterstreichung der Einladung überreichte der Bischof dem neuen Nuntius ein Exemplar der im letzten Jahr erschienenen Diözesangeschichte und eine Kopie der Mariazeller Madonna.