Ihre Schätze breiten heute 100 Kirchen heute, Freitag, ab 18 Uhr, in der ganzen Steiermark aus: Angefangen von himmlischen Klängen über spirituell Tiefgründiges bis hin zu kulinarischen Schmankerln aus dem Kloster.

100 steirische Gotteshäuser und "Andersorte" machen dieses Jahr mit © APA/GEORG HOCHMUTH

Die "Lange Nacht der Kirchen" als die größte ökumenische Veranstaltung Österreichs bietet nach den Worten des Stadtpfarrpropstes und Vorsitzenden des Ökumenischen Forums, Christian Leibnitz, am heutigen Freitag in der Steiermark zahlreiche Highlights. 500 Stunden Programm werden in Summe von Bad Aussee bis nach Bad Radkersburg geboten. Sieben Konfessionen machen mit: katholische, evangelische, methodistische, altkatholische, koptisch- und russisch-orthodoxe Kirche sowie die Baptistengemeinde.