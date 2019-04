... kühlt es in der Nacht auf Samstag kräftig ab. Auch Gewitter können mitmischen. Das Wochenende bleibt von den Temperaturen her äußerst unterdurchschnittlich.

April in Höchstform: Auf bis zu 27 Grad folgt empfindliche Abkühlung am Wochenende © Fuchs, Mühlanger

Eine richtige Achterbahnfahrt legen in den kommenden Tagen die Temperaturen in Österreich hin - April in Höchstform.