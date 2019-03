FPÖ-Sozialministerin Hartinger-Klein teilt Kritik an steirischer Mindestsicherung. Doch keine 13. und 14. Sozialhilfe für Kinder

Für Kinder kann die Steiermark doch keine 13. und 14. Sozialhilfe auszahlen © APA/BARBARA GINDL

"Ich bin viel zu selten in der Steiermark“, bedauerte Beate Hartinger-Klein am Montag. Daher nutzte die Ministerin (Soziales, Gesundheit) ihren Termin mit Landeschef, Minister Mario Kunasek, sowie Klubobmann Stefan Hermann (alle FPÖ) in Graz: um für ihre Sozialpolitik zu werben, um Soziallandesrätin Doris Kampus zu rügen und um Fragen zur Sozialhilfe zu beantworten. Überraschungen inklusive.

