Video über Tourengeher, die im Tiefschnee Gämsen vor sich hertreiben, verbreitete sich im Netz in Windeseile. Doch an der Geschichte stimmt einiges nicht: Weder stammt der Beitrag aus Österreich, noch aus diesem Winter. Und die Sportler wollten den Tieren offenbar helfen.

Screenshot aus dem Aufreger-Video © Youtube

Nach den schweren Schneefällen, die im Jänner über den österreichischen Alpen niedergingen, dauerte es nicht lange und ein Video machte im Netz die Runde. Der knapp einminütige Beitrag zeigte scheinbar Verstörendes aus dem verschneiten Österreich: Eine Gruppe Tourengeher trieb offenbar aus Jux und Tollerei mehrere verängstigte Gämsen durch den Tiefschnee vor sich her. Die Empörung ist seither groß. In Windeseile verbreitete sich das Video, das von manchen Usern auch in der Steiermark verortet wurde, tausendfach über Facebook, Whatsapp und Twitter.

