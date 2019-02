Facebook

Darf ich bitten? In den steirischen Tanzschulen können HAK-Schüler einen Zertifikatskurs in gutem Benehmen absolvieren © deagreez - stock.adobe.com

Gekonnt beugt sich der Schüler über die Hand der Dame. „Die Lippen dürfen den Handrücken nicht berühren“, weiß Nikko Sidorczuk. Man merkt, der Schüler der HAK Grazbachgasse hat sein Gesellschaftszertifikat schon in der Tasche. Ab kommendem Schuljahr wird es in einer modernen Version für 14- bis 15-jährige Schüler der steirischen Handelsakademien angeboten. Derzeit läuft schon ein Pilotprojekt an drei Schulen. „Wir versuchen, den Schülern Regeln zu vermitteln, wie wir gut miteinander umgehen können. Die Inhalte sind an unsere heutige Zeit angepasst“, sagt Pierre Gider vom Verband der steirischen Tanzlehrer.

