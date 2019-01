Facebook

Vorsicht bei Skitouren! © APA/JAKOB GRUBER

Vom Westen her erfasst eine Warmfront den Norden der Steiermark. Deshalb werden die Wolken in der Obersteiermark auch rasch dichter und es setzt zum Teil kräftiger Schneefall ein, der später am Tag unterhalb von etwa 900 Metern Seehöhe auch in Regen übergehen könnte. Wen es auf die Berge zieht, soll vorsichtig sein: Die Lawinengefahr steigt in den Nordalpen und in den Niederen Tauern im Laufe des Tages wieder auf die Stufe 3 (erheblich) an. Der frische Triebschnee, aber auch mögliche Gleitschneelawinen stellen ein Risiko dar.