Die Kages will die Kritik der Ombudsstelle so nicht stehen lassen © Jürgen Fuchs

Der Tätigkeitsbericht der Patienten- und Pflegeombudsschaft sorgt für Unruhe in der Politik. Wie berichtet, ist die Kritik der scheidenden Leiterin Renate Skledar in einigen Bereichen heftig ausgefallen. Im Bericht steht: „Auch unter Beachtung, dass auch die Interessen der Kages gewahrt werden müssen, kann teilweise in der Argumentation der Rechtsvertreter der Kages eine menschenverachtende Haltung erkannt werden“.