Hochnebel und tiefe Wolken in den Niederungen, Sonnenschein gibt es wenn dann auf den Bergen. Tagsüber höchstens +3 Grad mit den mildesten Werten in der nördlichen Obersteiermark.

Bis -11 Grad in der Früh

Diese traumhafte Winterlandschaft hat Leserreporterin Maria Bernhart aus Kapfenberg eingefangen - danke © LR Bernhart

Mit minus 11,3 Grad um 7 Uhr in der Früh war Zeltweg am Mittwoch einmal mehr der Kältepol in der Steiermark, gefolgt von Neumarkt (-10,3 Grad) und Gröbming (-10,1 Grad) und